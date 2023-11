A Cosenza arriva “Marcel”, la graphic novel oltre lo spazio e l’emozione

StrettoWeb

Arriva a Cosenza “Marcel”, il graphic novel firmato da Marco Grandinetti e Ernesto Carbonetti e edito da Green Moon Comics. Il 16 novembre verrà presentato in anteprima presso la Libreria Ubik di Cosenza (Via XXIV Maggio, 49/P, 87100 Cosenza CS). Lo sceneggiatore Marco Grandinetti, in dialogo con il direttore editoriale della casa editrice cosentina Lucio Perrimezzi, sarà presente per condividere con il pubblico le ispirazioni dietro l’opera. L’occasione offre ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante di “Marcel” e di scoprire i dettagli intriganti che hanno plasmato questo eccezionale graphic novel.

Dopo l’incontro, presso il Blackshed Bar, verrà allestita una mostra temporanea con le tavole più significative del fumetto, accompagnata da un delizioso aperitivo a tema. L’ingresso all’evento è gratuito, e tutti sono invitati a partecipare per vivere un’esperienza unica nel mondo di questo fumetto. Marcel è un thriller psicologico che cattura l’anima del lettore con un’atmosfera intrisa di mistero e un’intensa storia narrata per immagini.

Ambientato in un periodo indefinito tra ottocento e novecento, questo graphic novel spazza via i confini del tempo e dell’emozione, portando i lettori in un mondo in cui il passato non può essere dimenticato e il futuro è avvolto nell’oscurità. La trama segue la storia di Marcel, un giovane cuoco che, dopo anni di esilio per fuggire da un passato oscuro, ritorna al suo villaggio natale, Mirathon. Un personaggio affascinante e disturbante, Marcel porta con sé un carico di speranze e tormenti, essendo uno chef geniale ossessionato dal desiderio di rivalsa.

Il passato di Marcel, segnato da eventi terribili e gravi accuse di omicidio, continua a perseguitarlo, gettando un’ombra su ogni sua mossa. La scrittura vivace e convulsa di Marco Grandinetti si fonde perfettamente con lo stile realistico e suggestivo del disegnatore Ernesto Carbonetti. Insieme, catturano l’essenza di un mondo al di là delle parole e delle immagini. I colori lividi abbinati ai chiaroscuri incantano i sensi e traducono l’olfatto e il gusto in immagini, condividendo con il lettore il gusto dei succulenti piatti e il sapore ramato del sangue.

Marco Grandinetti e Lucio Perrimezzi ci guideranno nella storia di un thriller di altri tempi che mescola abilmente elementi di mistero e tensione psicologica con la ricchezza dei personaggi e le loro storie di amori mancati e perduti. Un racconto di un’epoca in declino, una riflessione sulla forza dell’anima umana quando si è incastrati in un angolo. Appuntamento quindi il 16 novembre presso la Libreria Ubik di Cosenza per un’esperienza imperdibile per chi ama il mistero, e si ritroverà avvolto nell’oscurità più profonda.