Cosenza, la vittoria del rilancio! Caserta batte Nesta per 2-0, decidono Voca e Tutino | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo due punti nelle ultime tre, e una vittoria che al Marulla mancava da un mese, il Cosenza si rilancia tra le mura amiche e batte la Reggiana per 2-0 con un gol per tempo. Caserta, così come i calciatori rossoblu non contenti dopo la prestazione di sabato scorso contro la Feralpisalò, ha ritrovato le certezze della sua squadra, vincendo contro la squadra di Nesta.

Copione di gara molto simile a quello delle altre di Micai e compagni: partenza sprint, gol in avvio, buon primo tempo e ripresa un po’ in sofferenza. E’ Voca a sbloccare le marcature dopo un’azione insistita che vede lo zampino di Forte. Nel secondo tempo, però, è la Reggiana a fare la partita. A salvare il risultato, però, ci pensa il… Var. Prima l’arbitro assegna un rigore agli emiliani, subito dopo tolto in seguito al consulto della telecamera; successivamente annulla un gol per fuorigioco, confermato dal Var dopo segnalazione dell’assistente. E’ la giornata del Cosenza, però, e gli episodi l’aiutano. Il rigore c’è, infatti, ma è dall’altra parte: Tutino se lo fa respingere, ma rimette in rete su ribattuta del portiere. Finisce così: Cosenza in zona playoff.

Risultati Serie B, 13ª giornata

Ascoli-Como 0-1

Cosenza-Reggiana 2-0

Feralpisalò-Bari 3-3

Sudtirol-Pisa 1-2

Classifica Serie B

Parma 29 Venezia 27 Palermo 23 Modena 22 Catanzaro 21 Como 21 Cremonese 19 Cosenza 19 Bari 18 Sudtirol 16 Cittadella 16 Pisa 16 Reggiana 15 Brescia 13 Ascoli 12 Sampdoria 10 Lecco 9 Spezia 9 Feralpisalò 7 Ternana 6