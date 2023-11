StrettoWeb

Non ne approfitta, il Cosenza. Questa volta il Marulla non esulta, contro l’ultima in classifica. Anzi, la Feralpisalò dell’ex rossoblu Zaffaroni strappa pure un punto che, per quanto visto nella ripresa, le sta addirittura stretto. Al San Vito finisce 1-1, con un gol per tempo e un finale vivacissimo. Il vantaggio è di Venturi, a metà primo tempo, con un colpo di testa su calcio piazzato, una delle soluzioni vincenti della squadra di Caserta.

La ripresa, però, è perlopiù di marca ospite: una buona pressione, così come il palleggio e i pericoli. E’ così che in un’azione insistita arriva il pari, per via di una goffa autorete di Martino, il quale spinge in rete il pallone con un colpo di testa. Nel finale le squadre si allungano e i capovolgimenti di fronte sono continui. Per il Cosenza tanti corner, per la Feralpisalò una clamorosa traversa. Il risultato, però, non si schioda dall’1-1. Di seguito risultati e classifica.

Cosenza-Feralpisalò 1-1, il tabellino

MARCATORI: 19′ Venturi (C), 62′ Butic (F)

COSENZA: Micai; Martino, Meroni, Venturi, 6 Fontanarosa (82′ Rispoli); Voca (55′ Zuccon), Calò; Marras (55′ Mazzocchi), Tutino, Florenzi (66′ Canotto); Forte (66′ Crespi). A disp.: Marson, Lai, , Sgarbi, La Vardera, Arioli, Zilli. All.: Caserta

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (12′ Tonetto) ; Martella, Zennaro (78’Hergheligiu) , Fiordilino, Balestrero, Felici; Compagnon (55′ Sau), La Mantia (55′ Butic ). A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Letizia, Kourfalidis, Carraro, Pietrelli, Parigini, Sau. All.: Zaffaroni

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti. Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma 2, Federico Votta di Moliterno. IV ufficiale: Leonardo Mastrodomenico di Matera. VAR: Rosario Abisso di Palermo. AVAR: Gianpiero Mele di Nola .

NOTE: Spettatori: 3.590, abbonamenti emessi: 790, tifosi squadra ospite: 5. Espulsi: -. Ammoniti: Felici (F), Florenzi (C), Tonetto (F), Fiordilino (F) Mazzocchi (C), Martella (F). Angoli: 5-8. Recupero: 3′ pt – 4′ st

Risultati Serie B, 12ª giornata

Bari-Ascoli 1-0

Catanzaro-Modena 1-2

Cittadella-Brescia 3-2

Cosenza-Feralpisalò 1-1

Pisa-Como 1-1

Ternana-Venezia 0-1

Classifica Serie B

Parma 26 Venezia 24 Modena 22 Catanzaro 21 Palermo 20 Como 18 Bari 17 Cremonese 16 Sudtirol 16 Cosenza 16 Cittadella 16 Reggiana 14 Brescia 13 Pisa 13 Ascoli 12 Spezia 8 Sampdoria 7 Lecco 7 Ternana 6 Feralpisalò 6