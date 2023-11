La Corte dei Conti promuove la Regione Calabria, Neri: “inversione di tendenza rispetto al passato”

StrettoWeb

“L’azione virtuosa della Giunta comincia a raggiungere risultati positivi. Infatti, per la prima volta, la Corte dei Conti ha ratificato la parifica dei conti della Regione Calabria attestandone la correttezza e gli equilibri di bilancio. Ma, la Corte si è spinta anche oltre mettendo in risalto diverse virtuosità che manifestano una netta inversione di tendenza rispetto al passato“. E’ quanto scrive in una nota stampa il Capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Giuseppe Neri.

“L’azione sinergica tra gli indirizzi e le scelte del presidente Occhiuto e degli assessori e la gestione operativa delle strutture tecnico-amministrative, ha consentito di traguardare obiettivi a vantaggio dei calabresi e della capacità finanziaria e di spesa della nostra Regione. Ma queste positività emerse dal giudizio della Corte dei Conti non devono farci ritenere che, da ora in avanti, potremo rallentare la nostra azione politica fatta di scelte, programmi e capacità realizzative“, si legge ancora nella nota.

“Dovremo, Giunta e Consiglio, continuare a lavorare per far uscire finalmente la nostra terra dalle emergenze che da troppo tempo ne frenano la crescita e lo sviluppo mettendo a frutto le disponibilità finanziarie soprattutto, quelle extra bilancio, per realizzare interventi decisivi e strategici e garantire supporto alle famiglie e al mondo delle imprese. Da questo punto di vista, Fratelli d’Italia continuerà a svolgere la propria iniziativa politica attraverso i propri assessori e il Gruppo consiliare a supporto e sostegno del Governatore Occhiuto“, conclude Neri.