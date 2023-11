Corso d’Arte Presepiale a Messina: al via le iscrizioni

StrettoWeb

Patrocinato dal comune di Messina, si svolgerà giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 novembre, dalle ore 17 alle 20, nell’Auditorium della Biblioteca dei Cappuccini, in via delle Mura, nei pressi della chiesa di Pompei, il corso di Arte Presepiale 2023, organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina. Chi intende condividere la passione per il presepe può iscriversi entro domenica 5 novembre. Gli interessati o coloro che desiderano avere ulteriori informazioni possono telefonare al numero 349-5612109 o inviare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it . Durante gli incontri verrà mostrata la costruzione di un piccolo presepe, dal progetto alla fase finale. Il programma prevede l’idea e il progetto della scena, la costruzione di vari manufatti con la tecnica del polistirene, la realizzazione della vegetazione con elementi naturali ed artificiali, la colorazione, la realizzazione di accessori e finimenti, l’illuminazione e gli effetti speciali. Ai corsisti sarà consegnata una dispensa e rilasciato un attestato di partecipazione.

La sede di Messina dell’Associazione Italiana Amici del Presepio annovera al suo attivo numerose iniziative come l’organizzazione di mostre d’arte presepiale a Messina e provincia, la costruzione di presepi permanenti, la realizzazione di corsi di tecnica, nonché la partecipazione ad importanti rassegne a carattere nazionale e internazionale. Dal 2006 organizza a Messina la Mostra di Arte Presepiale, esposizione di presepi, diorami e terracotta, patrocinata dal comune di Messina, in collaborazione con la Curia Arcivescovile e l’ente Teatro. La manifestazione, che nelle varie edizioni ha ottenuto un elevato numero di visitatori, è da ritenersi unica nel suo genere in quanto propone una campionatura di opere, realizzate con vari stili, materiali e tecniche di costruzione.