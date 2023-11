Corigliano-Rossano, stalking nei confronti della ex: arrestato 45enne

StrettoWeb

Un altro episodio di violenza ai danni di una donna calabrese. Un 45enne di Corigliano-Rossano, a seguito di accurate indagini da parte del Commissariato di pubblica sicurezza, è stato tradotto in carcere per molestie e stalking. L’uomo infatti, si è reso a protagonista di ripetuti episodi di minacce, atti persecutori e anche violenza fisica nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione sentimentale. Nello specifico, la vittima ha presentato circa una decina di denunce contro l’ex fidanzato e altrettanto ha fatto lui, rispondendo con degli esposti. Quando gli è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare, ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale a Rossano: l’udienza di convalida però, è stata fissata nei prossimi giorni.