Corigliano-Rossano attonita per l’improvvisa scomparsa del Consigliere Comunale Raffaele Vulcano

StrettoWeb

“Siamo attoniti nell’apprendere con profonda tristezza la notizia della improvvisa scomparsa del consigliere Raffaele Vulcano. In questo momento di dolore e riflessione, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, a cui siamo vicini, ed a tutte le persone care da parte del sindaco, della giunta, della presidenza del consiglio, dell’intera civica assise e di tutta l’amministrazione del comune di Corigliano-Rossano.

“Impossibile non riconoscere il contributo di Raffaele Vulcano alla sfera pubblica e al dibattito politico, che si è sempre distinto per passione, correttezza ma anche garbo e gentilezza. La sua passione e impegno nel servire la comunità lasceranno un segno indelebile nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”, continua la nota.

“In questo momento di lutto, uniamo le nostre preghiere e pensieri per la pace e la serenità della sua famiglia. La perdita di Vulcano è un momento di tristezza per l’intera comunità. Ci uniamo nel cordoglio e nel rispetto per la sua vita e il suo impegno. Rammentiamo l’importanza di onorare la sua memoria mantenendo vivo il suo spirito di servizio e dialogo costruttivo per il bene della nostra comunità”.

“Il sindaco intende scusarsi con i vari organizzatori per la sua assenza alle tante iniziative in programma nella giornata odierna per le quali era prevista la sua presenza, ed alle quali tiene molto, ma alla luce del rapporto di amicizia che lo legava al consigliere Vulcano, iniziato nel 2016 nel corso della prima esperienza consigliare nell’ex Comune di Rossano e che andava ben oltre la politica, ha deciso di fermarsi in queste ore. Lunedì mattina, alle 8, sarà allestita la camera ardente nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, da cui alle 16 si muoverà il corteo funebre diretto alla Cattedrale dove si terranno le esequie”.