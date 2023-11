Colpo Viola! Sotto canestro arriva il centro Giovanni Cessel

StrettoWeb

Nuovo colpo in casa Viola. A metà settimana, dopo il successo interno contro Rende e in vista della trasferta sul campo della Basket School Messina, i neroarancio aggiungono un’importante pedina a roster: il giovane centro Giovanni Cessel. Un’aggiunta importante in un ruolo nel quale capitan Binelli ha avuto un problema al piede che ne ha limitato l’utilizzo nelle scorse gare e Yusupha Konteh si è dimostrato ancora acerbo per ottenere un minutaggio maggiore.

Il comunicato della Viola

“Giovanni è cresciuto nel vivaio della Virtus Siena. Giovane di prospettiva internazionale. Cessel proviene da una famiglia di cestisti. La madre Cristina Lenzi ha giocato in serie A femminile, il papà Andrea ha indossato maglie prestigiose come quelle di Mens Sana, Fortitudo Bologna e Virtus Roma, giocando tantissime volte contro la Viola.

Dal 2018 Giovanni Cessel è volato negli States, seguendo le orme del fratello Alberto, per una esperienza di studio e di gioco alla Holy Cross Prep High School nel New Jersey in un primo momento ed alla Caldwell University in Ncaa D-II successivamente, tutto questo accanto ad una piccola parentesi di ritorno in patria, durante la pandemia, sempre a Siena.

E’ alto 6.11 nella misurazione americana, insomma, sfiora i 2.10.

Ruolo centro, pedina cruciale per lo scacchiere di Coach Cigarini.

Atleta di prospettiva con esperienza anche nelle nazionali giovanili italiane.

Classe 2001 è un lungo di assoluta prospettiva che vuole diventare grande, in Italia, con i colori neroarancio. Le sue dichiarazioni: ‘coach Cigarini mi ha convinto a partecipare ad un basket giovane che vuole sorprendere tutti, Reggio Calabria specialmente. Grazie al suo entusiasmo ho deciso di sposare questo progetto, dove so che mi troverò come in famiglia’“.