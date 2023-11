Duro colpo alla mafia in Sicilia: sequestrati beni per due milioni ad un imprenditore

StrettoWeb

La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta formulata congiuntamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela e dal Direttore della DIA, nei confronti di un imprenditore gelese operante nel settore ortofrutticolo.

Personaggio di spicco della locale criminalità, già condannato per associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, evasione, nonché detenzione illegale di stupefacenti e di armi e destinatario di una misura cautelare personale, il prevenuto, attualmente imputato per trasferimento fraudolento di valori, è risultato essere titolare di fatto di due aziende, che gli sono state confiscate con il provvedimento ablativo in esame, unitamente a un rapporto finanziario per un valore complessivo stimato in circa 2 milioni di euro.

L’odierna operazione si inserisce nell’ambito delle attività istituzionali finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale.