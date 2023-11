Le clementine per dire “No” alla violenza sulle donne: raccolta fondi a Lamezia Terme

StrettoWeb

Anche quest’anno il Soroptimist club di Lamezia Terme dice “No” alla violenza contro le donne scendendo in piazza con la distribuzione delle clementine per sostenere i Centri Antiviolenza territoriali. L’appuntamento è per domenica 19 novembre dalle 9.30 alle 13.30 su corso Giovanni Nicotera (isola pedonale) a Lamezia Terme. Il Soroptimist club lametino, presieduto da Rachele Iovene, ha infatti aderito alla campagna “Clementine antiviolenza”, volta alla raccolta di fondi attraverso la vendita per beneficenza, in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, di clementine I.G.P. donate dalla socia Giusy Mangani, della Azienda agricola Mangani Umberto dei F.lli Mangani.

L’idea, partita dalla Confagricoltura Donna, nacque dopo il massacro, per mano del suo ex-fidanzato, in un agrumeto della piana di Sibari di una giovane studentessa di Corigliano Calabro, Fabiana Luzzi, assunta poi a simbolo di tutte le donne vittime di violenza. I fondi raccolti sono stati sempre destinati ai Centri Antiviolenza dei vari territori impegnati, con servizi gratuiti, nell’accogliere la richiesta di aiuto delle donne che subiscono violenza.

In ogni cestino di clementine che verrà venduto è riportato il codice QR della campagna “Read the signs. Riconosci i segni di una relazione tossica”, dove sono riportare tutte le informazioni che si possono leggere con lo smartphone su cosa fare e come riconoscere atteggiamenti pericolosi. L’iniziativa si inserisce anche nella campagna internazionale “Orange the World” promossa dall’Onu, da UNWomen e della fondazione Europea del Soroptimist. Dal 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, al 10 dicembre, giornata internazionale per i diritti umani che coincide con il Soroptimist Day, partiranno i 16 giorni di attivismo che vedranno i club Soroptimist uniti per realizzare iniziative e azioni di sensibilizzazione utilizzando in tutta la comunicazione il colore arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere.