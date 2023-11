Clara Vaccaro, la prima donna Prefetto a Reggio: nata a Messina ma “mi mancava il mare” | INTERVISTA

StrettoWeb

Nata e cresciuta sul mare, quello stesso mare che però non vedeva da anni e che le mancava. Ora Clara Vaccaro lo ritrova, nella sponda opposta a quella “di casa”. Lei, messinese, è ora la prima donna nella storia della Prefettura di Reggio Calabria. Insediatasi dopo l’addio con Massimo Mariani, oggi il nuovo Prefetto ha incontrato i giornalisti reggini e ne è rimasta colpita: “non mi aspettavo un’accoglienza così calorosa. Credo sia importante conoscervi perché mi dovete aiutare anche a comunicare quello che è necessario sia comunicato”.

“Reggio Calabria città aperta e solare“, la definisce, ma anche complessa, anche se “ormai tutte sono le realtà complesse”. E’ convinta che un territorio si possa conoscere “camminandoci sopra. Se si rimane chiusi, c’è un silenzio che non comunica. E in questo le istituzioni devono lavorare insieme, parlare, aiutarsi. Qui ho trovato un tessuto già predisposto in questo, con un’enorme collaborazione. E’ l’approccio giusto”.

L'intervista a Clara Vaccaro, il nuovo Prefetto di Reggio Calabria