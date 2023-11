Clara Vaccaro è il nuovo Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani va a Palermo

StrettoWeb

Il Governo ha nominato, su proposta del ministro Piantedosi, Clara Vaccaro come nuovo Prefetto di Reggio Calabria. Massimo Mariani, invece, diventa il nuovo Prefetto di Palermo. Di seguito il comunicato del Consiglio dei Ministri con tutte le nuove nomine.

NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti riportato nella tabella che segue. dott. ssa Laura Lega da Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione dott. Renato Franceschelli da Genova, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dott.ssa Cinzia Teresa Torraco da L’Aquila, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Genova dott. Giancarlo Di Vincenzo da Pescara, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di L’Aquila dott. Flavio Ferdani da Macerata, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pescara dott.ssa Isabella Fusiello (Dirigente generale di P.S.) nominata Prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Macerata dott. Massimo Mariani da Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (RC), è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo dott. ssa Clara Vaccaro da Vice Capo Dipartimento, Direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (RC) dott. ssa Daniela Lupo da Piacenza, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Trapani dott. Paolo Giuseppe Alfredo Ponta nominato Prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Piacenza dott. Antonio Cananà da Viterbo, è destinato a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie dott. Gennaro Capo da Rieti, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo dott. ssa Pinuccia Niglio nominata Prefetto è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rieti.