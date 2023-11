Cateno De Luca presenta “Non tutto è successo” a Roma: “serata emozionante” | FOTO

StrettoWeb

E’ iniziato questa sera il tour nazionale per la presentazione “Non tutto è successo” del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “È stata una serata emozionante qui a Roma per l’avvio del mio tour nazionale di presentazione del libro “Non tutto è successo”. Grazie a tutti coloro che hanno reso questa serata indimenticabile! Un caloroso ringraziamento a Tommaso Labate, il giornalista del Corriere della Sera, per la sua partecipazione e la sua interessante conversazione. È stato un onore avere con noi una voce così autorevole del giornalismo”, evidenza il sindaco di Taormina.

“Un sentito ringraziamento alla Libreria Mondadori di Via Piave per l’accoglienza calorosa e l’organizzazione impeccabile dell’evento. Grazie di cuore alle amiche e agli amici che sono venuti a trovarci, condividendo questo momento con me. La vostra presenza ha reso la serata ancora più significativa. Domani ci aspetta una nuova tappa emozionante a Napoli, e non vedo l’ora di incontrare nuovi lettori e condividere questa esperienza con voi”, conclude Cateno De Luca.