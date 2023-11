Catanzaro-Cosenza, info per i tifosi rossoblu che si recheranno al “Ceravolo”

StrettoWeb

Meno due a Catanzaro-Cosenza, il derby di Calabria che ritorna in Serie B dopo tanti anni. Entusiasmo come non mai, nelle due sponde della Regione, per una sfida sentitissima e che verrà giocata con una posizione di classifica importante da ambo le parti. Per questo si è registrato il sold out del “Ceravolo” dopo poche ore, così come “bruciati” sono andati i 750 biglietti destinati ai tifosi ospiti.

E proprio in merito ai tifosi ospiti che si recheranno al “Ceravolo”, il club rossoblu comunica che:

“Per i gruppi che viaggeranno in bus, van e mini van (modalità di trasferimento altamente consigliata) il raduno è previsto entro le 12:00 all’uscita autostradale di Cosenza Sud, da dove i mezzi saranno scortati fino allo stadio Ceravolo dalle forze dell’ordine”.

“Chi viaggerà in auto dovrà imboccare obbligatoriamente l’uscita di Germaneto e raggiungere l’area della Stazione Ferroviaria entro e non oltre le ore 14:00. Da lì i tifosi saranno accompagnati allo stadio, sempre dalle forze dell’ordine, con mezzi organizzati”.

“Si chiede di rispettare tassativamente le indicazioni per permettere l’afflusso generale dei tifosi rossoblù in orario e in totale sicurezza. Si ricorda che per accedere all’impianto saranno obbligatori biglietto (non più acquistabile) e un documento di riconoscimento”.