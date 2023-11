Catania, ennesima sconfitta (in attesa dell’allenatore). E Gori con due reti fa volare l’Avellino. La classifica di Serie C

StrettoWeb

Continua il momento negativo del Catania, ancora in attesa dell’allenatore a una settimana dall’esonero di Tabbiani e del ds Laneri. Pelligra e Grella, che ora sono affiancati da Bresciano nel Consiglio Direttivo, vogliono ponderare bene la scelta: il cerchio si stringe, con Lucarelli in pole dopo l’esonero a Terni. Intanto oggi è arrivata l’ennesima sconfitta: a Cerignola, l’Audace vince 1-0 con gol di Malcore.

In vetta, sorride l’Avellino di Michele Pazienza, che ormai può contare su un bomber in ascesa: Gabriele Gori. L’ex Reggina segna ancora: questa volta fa doppietta e lancia l’Avellino a Brindisi, sconfitto 0-4. In attesa della Juve Stabia domani, la squadra irpina va a -1 dalla vetta. Così i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie C girone C, 13ª giornata

Crotone-Monterosi 2-1

Turris-Monopoli 0-1

Messina-Latina 0-3

Audace Cerignola-Catania 1-0

Brindisi-Avellino 0-4

Sorrento-Taranto 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 27 Avellino 26 Benevento 25 Casertana 23 Latina 22 Crotone 21 Picerno 20 Taranto 20 Audace Cerignola 19 Foggia 17 Potenza 17 Giugliano 15 Catania 15 Monopoli 15 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Sorrento 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 6