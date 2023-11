Catania, il sindaco Trantino e il direttore Cocina inaugureranno il Villaggio della Protezione Civile

StrettoWeb

Domani alle 10.30 in piazzale Rocco Chinnici (area antistante il centro fieristico La Ciminiere) il sindaco di Catania Enrico Trantino, con il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, inaugurerà domani a Catania la terza e ultima tappa del roadshow “Pronti all’Azione”.

Alla cerimonia del taglio del nastro, che aprirà ufficialmente il “Villaggio della protezione Civile”, saranno presenti il prefetto Maria Carmela Librizzi, il comandante dei vigili del fuoco Salvatore Tafaro, il comandante del corpo Forestale della Regione siciliana a Catania Filippo Buscemi, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale Emilio Grasso e l’ex campionessa olimpionica di ginnastica Carlotta Ferlito, testimonial della campagna “Pronti all’Azione”.

Durante la mattinata, dal centro Le Ciminiere si muoverà una scenografica colonna mobile di mezzi di Protezione Civile che attraverserà Catania (lungomare, piazza Europa, corso Italia, via Veneto, via Etnea, piazza Stesicoro, corso dei Martiri, corso Sicilia, piazza Giovanni XXIII) al fine di coinvolgere i cittadini sui temi della nuova campagna informativa della Protezione civile regionale in materia di sensibilizzazione, riduzione del rischio e aumento della resilienza del territorio.

Il “Villaggio della Protezione Civile” sarà aperto al pubblico dalle 9.30 alle 18 fino a sabato 18 novembre. All’interno numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e dei fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E ancora i nuclei cinofili e i punti organizzati dalla Protezione Civile comunale di Catania.