Catania, che esultanza di Lucarelli: corsa sfrenata verso i tifosi dopo il gol al 97′! | VIDEO

Era la sua prima. Per la terza volta. Con un Massimino caloroso ma – giustamente – esigente. E lui non lo tradisce, portandolo alla vittoria in casa, seppur solo al 97′. Cristiano Lucarelli torna in panchina a Catania e vince per 2-1 contro la Turris.

L’esultanza è sfrenata, come se fosse il primo dei tifosi o l’autore del gol, un po’ come quando sfondava lui le reti. Nel video in basso si può infatti vedere come l’allenatore rossoblu si lasci andare dopo il gol di Bouah nell’extra-time. Va via dalla panchina correndo e con le braccia alzate, prima di avvicinarsi ai tifosi ed esultare con loro davanti alle vetrate.