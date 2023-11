Catania, l’ex sindaco Bianco perde il portafogli: “recuperato grazie alla correttezza di chi l’ha trovato”

StrettoWeb

Disavventura finita positivamente per Enzo Bianco, più volte sindaco di Catania, parlamentare e ministro della Repubblica. E’ lo stesso Bianco a raccontare quanto successo: “mentre andavo a piedi da Ognina al Castello, in via dei Villini a mare, mi è caduto per terra, dalla tasca dei pantaloni, il portafoglio. C’erano dentro i documenti, le carte di credito, il bancomat e qualche contante”.

“Due signori, a qualche decina di metri di distanza, se ne sono accorti.

Anziché prenderlo, mi hanno chiamato. Sono tornato indietro e l’ho recuperato. Avrebbero potuto comodamente. Ci sono tanti delinquenti a Catania. Ma anche tante persone perbene. E va sottolineato anche questo”, conclude Bianco.