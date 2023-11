StrettoWeb

Partite a Catania le riprese del nuovo film di Marco Ferrara dal titolo “The Winner – Il Vincitore”, progetto di cui soggetto e sceneggiatura in collaborazione con l’autrice e scrittrice Angela Mori. Il progetto con tematica sociale e sportiva sarà pronto nel 2024 in distribuzione nei Festival del cinema internazionali.

Le riprese svolte al Parco Gioeni sono state effettuate grazie alla collaborazione della Catania film commission.