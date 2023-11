Casa Mastroianni apre un secondo punto vendita all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme

StrettoWeb

In un momento di crescita significativa per gli aeroporti calabresi, con particolare attenzione all’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, l’azienda Casa Mastroianni ha deciso di consolidare la sua presenza e investire ulteriormente in questa realtà, aprendo un nuovo punto vendita. Casa Mastroianni, riconosciuta come un’importante realtà nel settore della gelateria e della pasticceria, ha già un punto vendita storico all’interno dell’aeroporto, nella zona degli store aperti al pubblico. Ora, la sua espansione continua con l’apertura di un secondo punto nella zona imbarchi, subito dopo i controlli di sicurezza.

L’inaugurazione di questo nuovo spazio è avvenuta con grande entusiasmo venerdì 12 novembre. A presiedere il taglio del nastro c’erano due figure di spicco: Francesco Mastroianni, il titolare di Casa Mastroianni, e Marco Franchini, amministratore unico di SACAL, la società di gestione dell’Aeroporto di Lamezia Terme.

Questo nuovo punto vendita rappresenta non solo un’espansione commerciale per Casa Mastroianni ma anche un passo significativo nel supportare e arricchire l’esperienza dei viaggiatori che transitano attraverso l’aeroporto. La decisione di aprire uno store nella zona imbarchi evidenzia la volontà di Casa Mastroianni di offrire i propri prodotti non solo a chi si trova nella parte accessibile al pubblico, ma anche a coloro che si stanno preparando per il loro volo dopo aver superato i controlli di sicurezza.

La scelta strategica di Casa Mastroianni di investire in questo secondo punto vendita non solo rafforza il legame dell’azienda con l’aeroporto ma dimostra anche la fiducia nella crescita del traffico aereo nella regione calabrese. La presenza di un marchio rinomato come Casa Mastroianni contribuirà sicuramente a elevare il profilo dell’Aeroporto di Lamezia Terme come destinazione di viaggio.