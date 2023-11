Come in un cartone animato: la Calabria vista con gli occhi dell’IA

StrettoWeb

Chi l’ha detto che la Calabria deve essere per forza ancorata solo alle tradizioni? Per guardare al futuro è, infatti, importante tenere conto del passato ma senza tralasciare quella che è l’innovazione. Ed è proprio da due giovani creativi calabresi che arriva la geniale idea in cui la tecnologia si unisce all’unicità dei luoghi della nostra Regione. Boris Litrenta e Tim Onti, graphic designer di talento, hanno sfruttato le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per rendere gli scorci più suggestivi in paesaggi da favola.

Come in un cartone Disney, dove le linee animate si fondono agli elementi caratterizzanti del luogo, ecco che nasce una carrellata di immagini pregne di magia e, perché no, anche sognanti. Tropea ricorda quasi il regno sommerso de “La Sirenetta”, così come le conchiglie bruciate dal tramonto di Le Castella. E ancora, i gabbiani sbarazzini che volano intorno allo Scoglio della Regina, San Francesco di Paola che troneggia sulla ferrovia, fino al futuristico Ponte di Calatrava che si innalza a Cosenza.

E il maestoso Lupo della Sila, simbolo della catena montuosa calabrese che, immerso nella neve, rievoca le ambientazioni classiche di “Balto” e quelle più moderne del cartone “Frozen”. E anche Corigliano, con una simpatica 500 arrivata direttamente dalla carrozzeria di “Cars” che sfreccia tra le clementine arancioni. Immagini che si possono quasi toccare con mano, che stimolano la fantasia e la voglia, quasi irrefrenabile, di mettersi in auto e correre a visitare la nostra amata Calabria.