Campo Calabro, “ennesima opportunità mancata: escluso dai finanziamenti regionali per sicurezza e sviluppo”

“Nella continua ricerca di opportunità per la crescita e il benessere dei cittadini, i consiglieri comunali di minoranza Rocco Messineo e Giovanni Richichi, insieme all’associazione Primavera Campese, non possono fare a meno di esprimere la loro profonda delusione riguardo all’esclusione del Comune di Campo Calabro della recente manifestazione d’interesse promossa dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria“. E’ quanto si legge in un comunicato stampa riguardante l’attività consiliare dei portavoce di Primavera Campese, Rocco Messineo e Giovanni Richichi, nel comune di Campo Calabro.

“Un’occasione preziosa per garantire fondi destinati a migliorare la sicurezza stradale, rafforzare gli edifici scolastici e comunali, investire nella rigenerazione urbana, riconversione energetica e fonti rinnovabili, e potenziare l’acquisto di attrezzature e beni mobili a utilizzo pluriennale. Mentre numerosi comuni limitrofi hanno ottenuto questi finanziamenti, Campo Calabro sembra aver mancato un’altra opportunità per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio. La responsabilità di questa mancanza non può che ricadere sulle spalle dell’Amministrazione comunale, che sembra persistere in una cronica mancanza di capacità nell’attrarre risorse finanziarie“, prosegue la nota.

“L’obiettivo principale di un’amministrazione comunale dovrebbe essere quello di lavorare costantemente per il benessere dei propri cittadini. Questo significa non solo garantire servizi essenziali come la cultura, ma anche sfruttare ogni possibile opportunità per investire nell’infrastruttura e nel futuro della comunità – si legge ancora –. Questa manifestazione d’interesse rappresentava una di queste opportunità, ma Campo Calabro per l’ennesima volta non risulta tra i comuni destinatari dei finanziamenti. Rocco Messineo, Giovanni Richichi e l’associazione Primavera Campese hanno ogni motivo di esprimere la loro preoccupazione e insoddisfazione riguardo all’andamento dell’Amministrazione comunale. La mancanza di una visione strategica e di una capacità nel reperire risorse finanziarie per il bene della città è inaccettabile. È soprattutto importante sottolineare che questa opportunità era rivolta ai comuni “virtuosi”, quelli che rispettano i versamenti relativi ai servizi pubblici. L’esclusione di Campo Calabro solleva quindi interrogativi sulla gestione di tali servizi da parte dell’Amministrazione che spesso viene accostata alla “virtuosità” e destinataria del forse troppo facile “elogio”“.

“È fondamentale che il Sindaco e l’Amministrazione comunale prendano atto di questa situazione e si impegnino in maniera più determinata nel cercare e sfruttare le opportunità di finanziamento a disposizione. La comunità di Campo Calabro non può più permettersi di restare indietro e non ottenga investimenti mirati. La responsabilità di agire in modo proattivo e responsabile per il bene dei cittadini è sacrosanta e non può essere trascurata ulteriormente.

In conclusione, è imperativo che il Sindaco e l’Amministrazione comunale ascoltino le voci della minoranza e dell’associazione Primavera Campese, che rappresentano un’opposizione costruttiva che mira a un futuro migliore per Campo Calabro. Gli abitanti di questa città meritano un impegno costante nella ricerca di opportunità di finanziamento e nello sviluppo di strategie per il miglioramento del territorio. L’ora di agire è adesso, prima che Campo Calabro perda altre opportunità di crescita e di sviluppo“, conclude la nota.