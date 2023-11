Campionato mondiale di Surf Casting a Messina, suggestiva cerimonia di apertura a piazza Duomo | FOTO

StrettoWeb

Ospitato per la prima volta a Messina, si è svolta poco fa la cerimonia di apertura a Piazza Duomo del Campionato mondiale di Surf Casting maschile (39ª edizione) e femminile (30ªa edizione). La manifestazione, patrocinata dal comune di Messina, con la collaborazione della Capitaneria di Porto di Messina e il Demanio Marittimo, è promossa dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e organizzata dai Comitati regionali e provinciali FIPSAS della Sicilia. A piazza Duomo sono stati presentati ventidue nazioni rappresentate da 22 squadre maschili e 11 femminili per un totale di 160 atleti, che si sfideranno, da lunedì 6 a venerdì 10 novembre, nei campi di gara lungo i litorali di Messina e dei suoi Comuni, e le spiagge di Catania e del suo comprensorio.

Non solo sfide di pesca lungo le spiagge del litorale messinese, ma anche laboratori didattici in programma nel “Village sport fishing”, allestito a piazza Duomo. L’iniziativa, collaterale alla manifestazione sportiva, promossa dalla Federazione Italiana di Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato e condivisa dall’Amministrazione del sindaco Basile, prevede attività didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di I grado, con il coinvolgimento degli studenti in laboratori tematici basati sulla conoscenza degli sport acquatici federali correttamente praticati, la cultura dell’acqua e i legami con il territorio dalla pianura, alla collina, la montagna e il mare. Sono previste attività di pesca magnetica, pesca di precisione, lancio tecnico e ancora giochi di ecologia quali “A caccia di rifiuti’” e “Riportami a casa”.

Relativamente alle scuole, previa prenotazione, gli studenti possono accedere al percorso didattico soltanto in orario antimeridiano, dalle 9 alle 11.45, secondo l’articolazione di sei classi al giorno per un percorso di un’ora; con ingresso di due classi ogni ora. Nel pomeriggio la fruizione del Village è libera con iscrizione gratuita, aperto dalle 14.30 alle 17, per un percorso sempre della durata di un’ora.