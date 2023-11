Calcio da Tavolo, derby dello Stretto tra Subbuteo Reggio Calabria e Messina Table Soccer: il racconto

StrettoWeb

Nella giornata di domenica 28 ottobre 2023, la meravigliosa cornice dello storico Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ha ospitato una manifestazione promozionale organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT). In tale occasione, le compagini di Calcio da Tavolo del Subbuteo Club Reggio Calabria e dell’ASD Messina Table Soccer sono tornate ad affrontarsi, sotto gli occhi estasiati ed ammirati di decine di ragazzini, dando vita al cosiddetto “Derby dello Stretto”.

Il torneo dimostrativo è stato disputato dalle due squadre principali sopracitate unitamente alle filiali dei rispettivi club, Rhegion e Zancle e, a margine degli incontri giocati nel corso di questo quadrangolare, il pubblico presente ha potuto provare, a punta di dito, il fascino del calcio in miniatura, tornato prepotentemente in auge anche grazie anche alle vittorie della Nazionale azzurra di Calcio da Tavolo nei recenti campionati europei di Gibilterra, nel 2023, e nella World Cup di Roma 2022, insieme alle numerose vecchie glorie del Subbuteo degli anni ’80 intervenute per l’occasione.

Per la cronaca, il quadrangolare è stato vinto dall’ASD Messina Table Soccer, che in finale ha superato il Subbuteo Club Reggio Calabria con il risultato di 3-1. Al termine della manifestazione ed in occasione delle premiazioni, il Presidente del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” (uno dei più famosi e prestigiosi del circuito tennistico nazionale), Ezio Privitera, è stato inoltre omaggiato con una riproduzione di una squadra di Subbuteo e con una delle bellissime medaglie coniate appositamente dalla FISCT per le manifestazioni agonistiche nazionali di Calcio da Tavolo.