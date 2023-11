Calcio femminile, Jsl Women prepara la seconda partita ravvicinata contro la Giovanile Rocca

StrettoWeb

La JSL Women si appresta a vivere il secondo appuntamento ravvicinato contro la Giovanile Rocca. Dopo l’incontro di Coppa Italia, vinto dalle neroverdi per 4-2 grazie alla doppietta di Ylenia Cicirello e ai gol di Karima Nigito e Denise Merlino, le due squadre si ritroveranno, infatti, domenica 5 novembre, allo stadio “P. Giacobbe” di Rocca di Capri Leone, per la sfida proposta dalla 2ª giornata del campionato di Eccellenza, che inizierà alle ore 15.00.

Le ragazze allenate da Marco Palmeri hanno messo, intanto, in cassaforte il passaggio del turno, in virtù dei due successi nel triangolare, ma vogliono confermare nella regular season il brillante inizio di stagione, come traspare dalle parole del difensore Claudia Russo: “Ci attende una partita impegnativa, che disputeremo conoscendo un po’ meglio le avversarie, avendole affrontate in settimana. Ci baseremo sulle nostre peculiarità e, in particolare, sul possesso del pallone. Personalmente ogni anno che passa sento crescere l’esperienza e questo mi garantisce maggiore tranquillità e sicurezza rispetto al passato”. La retroguardia è cambiata come elementi, come mi sto trovando? “Sono diverse giocatrici e caratteristiche, ma sono rimasti gli stessi i principi di gioco ed è stato, quindi, facile adattarsi”. Arbitrerà il match il signor Christian Di Franco di Palermo.

Domani (sabato 4, ndr) esordio casalingo per la JSL Girls, che ospiterà il Vittoria Fc sul sintetico del Comunale di Brolo. La gara comincerà alle ore 18.30. Ecco, infine, il programma completo del weekend. Girone A: Palermo-Marsala; Vigor Montelepre-Sport Palermo; Giovanile Rocca-JSL Women. Girone B: JSL Girls-Vittoria Fc; Alpha Sport San Gregorio-SSD Unime e Siracusa-Scicli.