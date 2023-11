Calcio a 5, Ecosistem Lamezia sconfitta in Puglia

StrettoWeb

È terminato con una sconfitta per 6-2 il match valido per la 4ª giornata del Campionato di Serie A2 di Futsal maschile tra il Dream Team Palo del Colle e l’Ecosistem Lamezia Soccer. Nella trasferta di Binetto, gli Orange cedono il passo alla formazione di casa che si è dimostrata ordinata e concreta sotto porta. Il match è sin da subito in possesso dei locali, che si portano in vantaggio dopo appena 19”. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Nel secondo tempo il Dream Team riesce altre volte a bucare la difesa lametina. Gli Orange trovano il primo gol dell’incontro con Gagliardi, bravo a infilare il portiere avversario da posizione defilata.

Con il quinto uomo in campo il Lamezia, però, subisce ancora. Nel finale arriva il secondo gol di marca Orange, firmato da Manuel Patamia. Ora bisognerà velocemente ricaricare le batterie e ripartire più forte di prima! L’Ecosistem Lamezia nel prossimo turno è attesa dalla sfida interna al PalaSparti contro l’Audace Monopoli.