Calcio, 3ª Categoria: pari tra Virtus Messina e San Pier Niceto

E’ pari per 1-1 tra Virtus Messina e San Pier Niceto, partita di 3ª Categoria. Gara iniziata con venti minuti di ritardo, a causa di problemi logistici e tecnici del campo Comunale “Bonanno” legati alla delimitazione del rettangolo di gioco ed all’ancora irrisolto funzionamento parziale dell’impianto di illuminazione.

Parte forte la Virtus Messina che conquista alcuni calci di punizione ben battuti da Pantò che mettono in difficoltà la difesa del San Pier Niceto e portano Centorrino due volte al tiro. Al 15° minuto arriva la prima ammonizione per Panto replicata al 35° minuto che lascia in dieci la Virtus Messina. L’inferiorità numerica della Virtus rende un po’ più intraprendente il San Pier Niceto. Su lancio da centrocampo per De Salvo lanciato verso la porta dei messinesi l’arbitro ferma l’azione degli ospiti ravvisando un fuorigioco forse inesistente. L’intervento del direttore di gara fa innervosire la squadra del San Pier Niceto che continuerà con le proteste sino a fine gara A farne le spese sarà il dirigente Filorimo espulso per doppia ammonizione al 65° minuto.

Pur in inferiorità numerica la Virtus dimostra la sua forza, passando in vantaggio nella ripresa con Centorrino che, su un assist di Pileggi, riesce a trovare uno spiraglio con un tiro tra palo e portiere. Passano solo quattro minuti ed il San Pier Niceto pareggia, è il subentrato Schepisi che riequilibra la gara approfittando di un rimpallo al centro dell’aria beffando così la difesa della Virtus Messina. Non succede più nulla sino al triplice fischio del signor Muscianisi che decretala fine dell’incontro dopo quattro minuti di recupero.

VIRTUS MESSINA-SAN PIER NICETO 1-1

Marcatori: 58′ Centorrino (VM), 62′ Schepisi (SPN)

Virtus Messina: Vizzi, Caruso, Centorrino (63′ Di Lorenzo), Cucinotta, De Leo, Di Amico (53′ Coppolino), Kagni, Panto N., Pileggi, Sandi (80′ Croce), Sumareh (80′ Galletta). A disp: Brancato, Costa, Panto A., Traore. All. N.Trischitta

San Pier Niceto: Stracuzzi, Catania (89′ Micale), Pagano (59′ Formica), Insana, Isaia A., Niceta, Conti, Filorimo (46′ Schepisi), Cerasuolo, De Salvo D., De Salvo I. (76′ Vita Castillo).A disp.: Impala, Bonanno, Donato, Insana N., Passalacqua. All. Davide Orlando

Arbitro: Domenico Muscianisi di Messina

Note – Ammoniti: 15′ e 35′ Panto (VM). 31′ Niceta, 74′ De Salvo I., 86′ De Salvo D. (SPN). Espulsioni: 35′ Panto, 65′ Filorimo (Dir. San Pier Niceto). Angoli: 4-1. Recupero: 1′ – 4′.