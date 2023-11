La Calabria sul quotidiano “The New Zealand Herald”: alla scoperta di Tropea

StrettoWeb

Se trovare una meta in Italia che non sia satura di turisti è l’obiettivo finale del viaggio, tenetevi forte perché un posto del genere esiste ancora. È sicuramente il più attraente borgo italiano. Vale lo sforzo di arrivarci, Tropea è un piacere da esplorare. – È, così, che il The New Zealand Herald, quotidiano nazionale neozelandese, il più diffuso del paese che conta più di 674 mila lettori giornalieri nella versione cartacea e 1,5 milioni nella versione online, descrive Tropea.

“Si tratta – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – di una nuova ed entusiasmante opportunità per il territorio e la Calabria di essere riconosciuta da un target importante come quello rappresentato dai fruitori di questa rivista dedicata ai viaggi e premiata come portale dell’anno, come destinazione esperienziale e culturale da vivere 365 giorni l’anno”.

“Sotto un cielo color mandarino – scrive Kate Wickers – su una barca sul blu menta del Mar Tirreno, guardando verso il tramonto e l’isola vulcanica di Stromboli a forma di cono, con il fumo visibile in cima. Dietro di me c’è la perla della regione Calabria del Sud Italia, la città di Tropea, probabilmente l’insediamento più attraente in Italia di cui non hai mai sentito parlare, che ha vinto il tanto ambito titolo di Borgo dei Borghi (villaggio di villaggi) nel 2021″.

“Per ammirarne tutto il suo splendore, deve essere visto dall’acqua, con i suoi edifici nobili che svettano in cima a scogliere di granito alte 70 metri, parte della Costa degli Dei che si estende per circa 55 km”. Dal mito di Ercole al patrimonio archeologico custodito nel Museo del Mare, passando dal patrimonio di chiese e monumenti, alla particolarità del centro storico con i suoi portali antichi e preziosi, fino all’enogastronomia con gli ingredienti icona del Made in Calabria come la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. È, questa la fotografia emozionale offerta al lettore