Calabria per la prima volta sede dei campionati italiani di pesistica olimpica | INFO e DETTAGLI

Per la prima volta nella sua storia sportiva la Calabria sarà sede di Campionati italiani maschili e femminili di Pesistica olimpica, nella specie trattasi della finale valida per gli atleti under 15. La manifestazione si svolgerà sabato 4 e domenica 5 Novembre in Cosenza, presso il Palazzetto dello Sport “Domenico Ferraro”, e vedrà impegnate le migliori giovani promesse italiane per complessivi centodieci atleti suddivisi in dieci categorie di peso, sia maschili che femminili. La Calabria con questa designazione federale raccoglie il frutto di quanto seminato da circa otto anni grazie all’operato del Comitato calabrese coordinato dal Delegato regionale Marco Giovannini, dei dirigenti e dei tecnici federali e, non ultima, della classe arbitrale.

Da regione sostanzialmente quasi invisibile in ambito pesistico, la Calabria ha via via invertito la rotta tanto che sono oggi numerose le Società sportive calabresi che possono vantarsi di recenti podi e titoli italiani giovanili ed assoluti, europei e mondiali come dimostra l’ascesa nell’olimpo internazionale di Simone Karol Abati, classe 2006, in forza alla ASD Snatch Box Vibo Valentia, talento formatosi sotto la guida del Direttore Tecnico regionale Moreno Boer, azzurro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e Pechino 2008.

Significativa la presenza di pesisti calabresi, di cui ben quattro tesserati con la ASD Kodokansport di Cosenza: Martina Mangiarano, già atleta di punta della nazionale giovanile, e Marica Mangiarano nella cat. 55 kg., Gaetano La Macchia nella cat. 102 kg. e Cristian Spadafora nella cat. +102 kg; il quinto atleta calabrese è il figlio d’arte Christian Boer, tesserato con le Fiamme Oro, sezione giovanile di Vibo Valentia, nella cat. 89 kg.

“Siamo felici ed onorati quale Comitato regionale Calabria di ospitare una prestigiosa kermesse, il momento agonistico più importante dell’anno solare per i giovani talenti delle classi 2008, 2009 e finanche 2010; ringrazio tutte le componenti regionali ed una menzione particolare – continua il Delegato regionale Marco Giovannini – sento di indirizzarla al Presidente della ASD Kodokansport e delegato provinciale di CS, Marco Mangiarano, per aver fortemente creduto in questo evento e per il prezioso ed imprescindibile supporto organizzativo prestato”.