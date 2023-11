La calabrese Elisa Novello incoronata Miss Italia Social 2023

StrettoWeb

C’è una fresca brezza che si leva da San Lucido, un piccolo comune nel cuore della Calabria. Da questa ridente località, Elisa Novello, con la sua radiante personalità e la sua straordinaria determinazione, ha conquistato il cuore della giuria, diventando la nuova Miss Italia Social 2023. Nata il 2 ottobre 2004, Elisa si distingue per la sua semplicità, solarità ed estroversione. Testarda e determinata, ma anche permalosa, Elisa è una studentessa universitaria di economia aziendale, con un sogno nel cassetto: quello di aprire una propria linea di cosmetici e diventare un’imprenditrice di successo, seguendo le orme del padre, che ammira profondamente.

Elisa è una sportiva nell’anima. Dopo aver praticato la pallavolo fino ad arrivare a giocare in Serie B, oggi frequenta principalmente la palestra, ma non disdegna l’occasione di provare diversi sport e attività all’aria aperta. È sempre sostenuta dal suo fidanzato, con cui ha una relazione stabile da un anno e mezzo, che l’ha appoggiata anche nel suo percorso verso Miss Italia.

Nonostante il suo interesse per la moda e il make-up, Elisa non trascura l’importanza di restare aggiornata sulle questioni sociali e ambientali. È particolarmente sensibile ai temi dell’inquinamento, della crisi climatica e della discriminazione, visti come le emergenze più urgenti su cui intervenire.

Il suo percorso in Miss Italia ha preso il volo con il progetto “Miss Italia racconta l’Italia”, attraverso il quale Elisa ha saputo raccontare e valorizzare le bellezze del suo territorio, conquistando così la fascia di Miss Social Calabria. Ha poi brillato nel progetto “Miss Italia riscopre i mestieri”, dove ha portato alla luce l’arte e la maestria delle ceramiste locali Marilena Malito e Milena Cosentino.

Elisa ha dimostrato di essere una narratrice naturale, capace di creare un ottimo storytelling e una produzione visuale accattivante, sia nel presentare i luoghi più suggestivi del suo paese, come la “Panoramica”, il mare con le sue acque cristalline, e le storie di Cilla, Donna Vienna e Donna Poppa, sia nel descrivere l’affascinante processo di realizzazione delle ceramiche.

I social network sono per Elisa una seconda casa. Da quattro anni si dedica con passione ai suoi profili, raggiungendo 145mila follower su TikTok e quasi 13mila su Instagram. È per queste ragioni che Elisa si è dichiarata la candidata più adatta per il titolo di Miss Italia Social, un titolo che rispecchia pienamente le sue attitudini.

La sua vittoria come Miss Italia Social 2023 è la conferma dell’importanza della formazione e dell’impegno, che Elisa ha saputo sfruttare non solo per il suo percorso nel mondo digitale, grazie ai corsi in digital marketing offerti dalla scuola Digital Coach, ma anche per la sua crescita personale. Il suo viaggio è appena iniziato, ma siamo certi che Elisa saprà affrontare ogni nuova sfida con la stessa determinazione e passione che l’ha portata a diventare la brillante Miss Italia Social 2023.