Cade dal secondo piano e atterra su un’auto: grave un 14enne

StrettoWeb

Ancora un altro grave episodio in quel di Corigliano-Rossano: un adolescente di 14 anni è precipitato dal secondo piano di un fabbricato sito in via Fausto Gullo, una traversa del corso centrale coriglianese. L’adolescente, per cause ancora da accertare, è atterrato su un’auto sottostante riportando diverse fratture. Il 14enne è stato trasportato all’ospedale di Corigliano-Rossano, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il giovane sarebbe caduto per un malore o per qualche distrazione.