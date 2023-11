Un Bronzo come Michael Jordan: le nuove felpe della Viola “Magna Grecia Style” | FOTO

StrettoWeb

Entusiasmo. La parola d’ordine nella nuova stagione della Viola è proprio questa. L’entusiasmo che genera una squadra giovane e battagliera, così come il suo coach. L’entusiasmo di un palazzetto che si assesta sulle migliaia di presenze stabili, ogni partita, seppur si tratti di Serie B Interregionale. L’entusiasmo del presidente Laganà (a proposito di giovani battaglieri!) e di tutta la dirigenza che lavora instancabilmente per rilanciare il basket reggino.

Un basket che è ben conscio del suo passato glorioso, ma che per sopravvivere deve aver ben chiaro il percorso che lo porta verso il futuro. Questa è l’idea dietro il nuovo merchandise lanciato dal club neroarancio con il nome di “Magna Grecia Style“.

Bronzi come Jordan

L’artista Emanuele Taglieri ha realizzato un logo particolare, in grado da essere riconoscibile da tutti gli appassionati del basket e dello street/sport-wear legato alla disciplina, ma che rimandi anche all’immagine di Reggio Calabria.

È nato così il logo “Magna Grecia Style” che raffigura una statua bronzea, chiaro riferimento ai Bronzi di Riace, che in una posa che strizza l’occhio a quella resa celebre da Michael Jordan, si lancia verso il canestro. Particolare chicca sulla maglia: il numero 730 a.C., l’anno di fondazione della colonia greca Rhegion.

“L’idea dietro il logo è quella di omaggiare le radici greche del nostro passato, ma allo stesso tempo proiettandoci al futuro. Il logo porta Reggio Calabria in giro per l’Italia grazie ai tanti tifosi reggini, sparsi per la penisola, che l’hanno già acquistata fieri delle loro origini“, ha raccontato ai nostri microfoni Maurizio Marino, responsabile marketing della Viola e presidente del Trust neroarancio.

Felpe, magliette, casacche da gioco e altri oggetti legati alla Viola sono disponibili sullo shop online della società.