Bretella sul Mela, attacco al Sindaco di Milazzo: “vicenda scandalosa, dimissioni”

“Il Genio Civile ha messo opportunamente la parola fine alla scandalosa vicenda della bretella sul Mela. Un monumento alla insipienza ed incapacità della rappresentanza politica ed amministrativa del centrodestra. In oltre due anni di confronti, discussioni, allarmi, intimazioni e minacce, tutte le autorità interessate al problema (Città Metropolitana, comuni di Barcellona e Milazzo, Assessorato ai LL.PP.) non sono riuscite ad individuare e far progettare una soluzione in grado di alleviare i notevoli disagi alle popolazioni del nostro territorio. La bretella a raso, partorita nella concitazione dell’emergenza, non necessitava certo della prova dei fatti per dimostrarsi inutile, pericolosa, uno spreco di ingenti risorse pubbliche, che avrebbe costretto i cittadini ad ulteriori e più gravi disagi”. Così in una nota il Coordinamento centro-sinistra Milazzo.

“Gravi sono le responsabilità del sindaco di Milazzo che ha utilizzato il prestigio di primo cittadino di una importante comunità e tutto il sostegno politico dei parlamentari del centrodestra per imporre la soluzione peggiore, che oggi, finalmente viene archiviata. Resta, in tutta la sua gravità il problema della viabilità ordinaria tra Milazzo e Barcellona sulla S.S.113 con tempi di percorrenza insostenibili. Il Coordinamento del centrosinistra di Milazzo, esprime motivato allarme anche per la annunciata chiusura del pronto soccorso di Milazzo che riverserà centinaia di veicoli al giorno, in situazione di emergenza, nella viabilità già adesso al collasso”, si legge ancora.

“Si prenda atto dello “stato di straordinaria necessità ed urgenza” disponendo l’intervento del Genio Militare in grado di realizzare con sollecitudine e sicurezza, una viabilità alternativa in grado di evitare situazioni di estremo pericolo ad oggi facilmente ipotizzabili. Ai responsabili di questo episodio tra il farsesco ed il drammatico, non rimane che un sussulto di dignità: le DIMISSIONI“, si chiude la nota.