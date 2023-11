Bova, due giorni letteraria dedicata ai temi dell’adolescenza

StrettoWeb

Le cose di prima. Questo il titolo dell’ultimo lavoro di Giuseppe Aloe, protagonista di una due giorni che vedrà lo scrittore, già finalista al premio Strega, ospite del Comune di Bova nell’ambito del percorso “Biblioteca diffusa nel borgo di Bova tra cultura e natura”. A spiegare i contenuti della due giorni, è Margherita Festa, responsabile per il Museo Rohlfs dei rapporti con le Università e le scuole.

“L’appuntamento di questo fine settimana – spiega la Festa – si inquadra in un percorso ampio promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bova, che vede coinvolto anche il Museo Rohlfs nella realizzazione di una lunga serie di eventi di carattere culturale. L’incontro in programma per sabato 11 novembre alle ore 17:00 a Bova sarà preceduto da quello riservato ai ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina in programma per venerdì 10 novembre alle ore 10:00 nei locali dell’aula magna dell’Istituto. Come museo della lingua, di comune accordo con l’Amministrazione comunale abbiamo inteso cogliere l’opportunità della presenza di un autore di livello nazionale come Giuseppe Aloe, offrendo ai giovani studenti un’occasione importante di partecipazione e riflessione proprio sui temi dell’adolescenza. L’idea di rivolgere la nostra attenzione alle scuole non è certo casuale, la presenza di Aloe all’Euclide rientra infatti in una programmazione che ci vedrà per tutto l’anno a fianco di molte scuole del territorio metropolitano nella realizzazione di percorsi didattici legati alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio etnico linguistico dei Greci di Calabria ma anche nella realizzazione di iniziative come quella di venerdì, previste dal protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune e tante Istituzioni scolastiche. Al doppio appuntamento – conclude la Festa – sarà presente oltre all’autore anche Luigi Franco direttore editoriale della casa editrice Rubbettino”.