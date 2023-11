Bocale, il dirigente Costanzo Cloro premiato dalla LND per i 40 anni di attività

StrettoWeb

Il dirigente reggino Costanzo Cloro è stato premiato ieri a Roma con la benemerenza dei 40 anni di attività in LND. Cloro è stato per anni Co Presidente del ReggioSud, poi ReggioMediterranea, insieme a Bruno Leo, anch’egli premiato ieri. Ora è al Bocale, da oltre un anno. Il dirigente reggino è stato premiato alla presenza del presidente della Federcalcio Gravina, del presidente della LND Giancarlo Abete e del presidente del Settore Giovanile Scolastico della FIGC Vito Tisci.

Il Bocale Calcio ADMO “è fiero e orgoglioso di poter nominare il direttore tecnico Costanzo Cloro, da una vita impegnato nel far crescere il calcio locale, a partire dal grande lavoro svolto nel tempo con i settori giovanili – si legge nella nota del club – Passione e professionalità accompagnano il direttore Cloro nel suo percorso sportivo, che dopo una pausa lo ha condotto a Bocale quattordici mesi fa, per un connubio atto a una crescita reciproca. Da parte del Bocale Calcio ADMO, congratulazioni di vero cuore direttore Cloro!”.