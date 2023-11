BiblioGame, la Biblioteca “Cannizzaro” di Messina vince il Bando IGM 2023

StrettoWeb

Il progetto della Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina dal titolo “BiblioGame: tutti per il gioco, un gioco per tutti” è risultato vincitore su 56 proposte, classificandosi al 3° posto del Bando IGM 2023 su dodici premiati. Al bando potevano partecipare tutte le biblioteche che hanno aderito all’International Games Month 2023. L’obiettivo è quello di sostenere l’allestimento di nuove gaming zone o permettere di incrementare significativamente l’offerta di gioco in biblioteca al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini, bambini, ragazzi, giovani e adulti, migliorando l’accessibilità, l’inclusione e la socializzazione e supportare lo sviluppo della ricchezza educativa del gioco a contrasto della povertà educativa

Grazie a questo riconoscimento la Biblioteca riceverà un set di giochi da tavolo, composto da una selezione di titoli offerti dagli sponsor del progetto (Asmodee, Babalibri, CreativaMente, dV Giochi, Erickson, Ludic), che costituiranno un primo nucleo di giochi per realizzare una game zone.