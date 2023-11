Bergamotto di Reggio Calabria protagonista alla Mostra Internazionale del Gelato Artigianale con Davide Destefano di Gelateria Cesare

StrettoWeb

La Mostra Internazionale del Gelato Artigianale non è solo un evento dedicato alla delizia di un buon gelato, ma anche un’opportunità unica per mettere in risalto l’ingegno e l’impegno dei gelatieri di successo. Quest’anno, una giornata speciale è stata interamente dedicata alle “Case History di Successo”, presentata dalla nota conduttrice Irene Colombo, affiancata dallo chef glacier Antonio Mezzalira nel ruolo di coordinatore. Sette maestri gelatieri italiani, selezionati accuratamente da Mezzalira come i rappresentanti più significativi del panorama nazionale, sono stati protagonisti di questa affascinante giornata: Alberto Marchetti, Leonardo Ceschin, Davide Destefano, Stefano D’Assie, Dario Rossi, Cinzia Otri, Roberto Coletti e, per concludere, un tocco d’Oriente con tre talentuosi gelatieri giapponesi.

Come avrete notato, tra le stelle di questa rassegna non poteva mancare Davide Destefano, celebre per il suo Sorbetto al Bergamotto di Reggio Calabria, uno dei cento gusti più iconici al mondo. Durante un intervento appassionato e coinvolgente, il titolare del rinomato chiosco Gelato Cesare ha illustrato per oltre un’ora, alla gremita platea dell’MIG Arena, le straordinarie proprietà nutraceutiche di questo frutto reggino, sottolineando l’importanza di utilizzare il gelato come strumento di marketing per promuovere e narrare le eccellenze locali. L’obiettivo di queste iniziative non è solo quello di valorizzare la cultura alimentare territoriale e dare visibilità agli attori delle produzioni locali, ma anche di mettere in luce l’abilità artigianale dei gelatieri nel creare ricette speciali, utilizzando gli ingredienti della propria area geografica.

La contemporaneità ha visto emergere un nuovo scenario: i consumatori manifestano una crescente attenzione alla naturalità, alla stagionalità e alla sostenibilità, riscoprendo e preservando tradizioni e radici culturali e gastronomiche. In questo contesto, la narrazione e l’uso mirato del linguaggio diventano strumenti essenziali per distinguersi nella concorrenza, coinvolgere il consumatore e offrire un’esperienza unica nel mondo delle gelaterie. Il consumatore moderno non si limita più alla mera selezione dell’ingrediente, ma vuole essere convinto, coinvolto, emozionato e fidelizzato. Il cibo si trasforma così in un messaggio: a volte un romanzo, a volte un racconto breve, a volte un messaggio WhatsApp o, addirittura, un tweet di pochi caratteri.

In conclusione, Reggio Calabria può vantare un nuovo traguardo, con le sue eccellenze sempre più apprezzate a livello internazionale, dimostrando che il successo di una gelateria non si limita alla bontà del gelato, ma abbraccia un mondo di iniziative, innovazioni e narrativa che coinvolgono appassionatamente chiunque ami assaporare questa deliziosa esperienza.

