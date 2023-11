Basket School Messina-Viola: la presentazione della gara e dove seguirla in diretta

StrettoWeb

E’ ancora derby: domenica alle 18 c’è Basket School Messina-Viola. Voglia di continuità e vittorie: i neroarancio fanno visita alla Basket School Messina e giocano il terzo “Derby dello Stretto” della stagione. Dopo aver battuto le altre realtà di Messina, Castanea e Fortitudo, i neroarancio cercano il tris in casa della Basket School.

Basket School Messina-Viola: la presentazione della gara

La Pallacanestro Viola di Coach Federico Cigarini è in salute e dopo aver vinto il derby contro la Bim Bum Rende, riprendendo il cammino vittorioso, vuole dare il massimo, provando a stupire ancora su di un campo più che ostico.

Sul campo degli “scolari”, infatti, hanno già perso Orlandina e Siaz Piazza Armerina, due delle big di questo campionato, dunque, Capitan Binelli e soci dovranno esprimere un grande basket per cercare il colpo esterno.

Novità in casa Reggio Calabria: dagli Usa, via Siena, è arrivato un nuovo colpo di mercato, il classe 2001, Giovanni Cessel, ex Caldwell University in Ncaa II. E’ un centro, pedina che potrebbe risultare molto utile alla causa.

Messina ha otto punti in classifica. Roster ben curato dove spicca la presenza del confermato Leonardo Di Dio, point Guard dotata di un tiro in allontanamento efficace e spettacolare. Busco, ex Svincolati garantisce esperienza, l’ex Fortitudo Yeyap è il centro, atletico e spettacolare, Labovic la bocca da fuoco, Tartaglia, il giovane Janic e l’esperto Buldo, pedine da tener d’occhio.

Si gioca, nuovamente per i neroarancio presso il Palasport della cittadella universitaria di Viale Palatucci- Annunziata, casa della Fortitudo Messina. La Basket School, infatti, è stata costretta ad un repentino trasferimento complice l’indisponibilità del Palatracuzzi. Arbitrano i signori Calogero Cappello di Porto Empedocle e Daniele Barbagallo di Acireale(Ct).

Dove vedere Basket School Messina-Viola

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la partita LIVE. Diretta social garantita sul canale della società ospitante (Basket School Messina) con telecronaca affidata a Giovanni Mafrici.