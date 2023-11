Viola, la carica di Mavric: “Messina? Gara difficile, servirà il grande tifo neroarancio”

StrettoWeb

Il duttile “lungo” della Pallacanestro Viola, Emin Mavric ha fatto il punto della situazione in vista della sfida tra i reggini e la Basket School Messina. L’ala di Sarajevo è stata ospite di Momenti Neroarancio, format in onda sulla Tv ufficiale del club, Videotouring.

“Vogliamo continuare a stupire. Con l’arrivo di Giovanni Cessel, possiamo essere diversi, siamo più grossi e completi. Possiamo fare davvero molto bene in diverse dimensioni. Mi sto divertendo tantissimo nel giocare con la Pallacanestro Viola, spero si continui così. Mi sto trovando realmente alla grandissima. Esperienza super da tutti i punti di vista, spero di poter continuare così“, ha dichiarato.

La maglia neroarancio

“E’ un mix di belle sensazioni. Noi che giochiamo e vinciamo. La gente che viene per applaudirci e si diverte. I bambini che ci vedono giocare, vogliono emularci ed a fine gara vengono festosi a salutarci: tutto bellissimo, sembra un sogno meraviglioso. Siamo molto soddisfatti del percorso fatto. Non ci guardiamo indietro, pensando ai rimorsi degli assenti nelle sfide contro Orlandina e Virtus Ragusa. Pensiamo solamente alla prossima avversaria, alla Basket School Messina. Per restare nelle zone alte di classifica dobbiamo sempre andare a mille, il Coach Cigarini ha ragione nel pungolarci“.

Il ruolo nel roster

“Noi più grandi abbiamo solamente venticinque anni ed abbiamo tantissima fiducia nei giovani del roster: ragazzi rispettosi che si allenano forte con grandi motivazioni. Il nuovo arrivato Cessell? E’ un centro puro. Nei primi allenamenti ho visto tanta energia ed entusiasmo. Può far bene“.

Basket School Messina

“Partita difficilissima. Lì hanno perso sia Orlandina che Siaz Piazza Armerina, la nostra prossima avversaria casalinga. Hanno una grande guida tecnica. Dobbiamo fare grande attenzione. Spero di poter contare su di un grande pubblico neroarancio in trasferta così come accaduto con la Fortitudo Messina“.

Miglioramenti

“Il Coach mi da tanta opportunità di giocare da atleta moderno. Ho spesso la palla in mano, posso leggere le difese e perché no, creare svariate situazioni. Io nasco come esterno, era il mio ruolo in gioventù e, devo dire, con questo modo di giocare mi trovo alla grande. Con una squadra così giovane, vedere i tanti extra-pass che si materializzano ed il basket bello e moderno con tutti questi cambi di ruolo è sbalorditivo“.