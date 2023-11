La Basket School Messina si ferma a Sala Consilina dopo quattro successi

StrettoWeb

Terza sconfitta in campionato per la Basket School Messina, che al Centro Sportivo di San Rufo non riesce a ripetersi e dopo i quattro successi consecutivi deve cedere ad una determinata Pallacanestro Sala Consilina per 75-64. I ragazzi allenati da Pippo Sidoti tengono bene per trentacinque minuti di gioco, ma non riescono ad essere incisivi in ​​fase offensiva. Nel finale dell’ultima frazione cede alla formazione salernitana, che con questo successo raggiunge in classifica i messinesi a quota 8 punti. Tre uomini in doppia cifra per gli scolari: Labovic , autore di 18 punti, Yeyap e Di Dio che realizzano 10 punti a testa. Per Sala Consilina Moretti e Triassi segnano 16 punti a testa, 11 per Enihe e 10 ciascuno per Fraga Perez e Biordi.

La gara inizia bene per i giallorossi che con Labovic e Busco si portano sul 5-0, Erkmaa e Biordi rispondono per le rime. Ancora Labovic da tre e una schiacciata spettacolare di Yeyap riportano a +5 Messina. Sala risponde con un break di 12-1 firmato dalle triple di Moretti, Enihe, Erkmaa e il 3/3 di Fraga Perez dalla lunetta (17-11) che costringono coach Sidoti al time out. Layup di Busco e tripla di Labovic e Basket School ancora a -1 (17-16). Triassi ricaccia indietro gli ospiti con una tripla e due liberi, Tartaglia con un bel terzo tempo secondo le distanze (22-18). Dopo i liberi di Erkmaa e il canestro di Leo Di Dio , è Triassi a fare la differenza con due triple, intramezzate dal canestro di Tartaglia a fissare il punteggio sul 30-22 alla fine del primo periodo. La seconda frazione è di marca messinese, Fraga Perez regala il +10 ai suoi in penetrazione, poi Tartaglia, Buldo su assist di Busco e Labovic, riportano Messina a -5 (32-27).

Dopo la schiacciata di Biordi, Buldo dalla media e poi Yeyap da sotto accorciano sul -3. Ennesimo canestro da sotto di Biordi, poi lo splendido step back di Labovic e il canestro di Vujic valgono il 36-35. Dopo il tecnico fischiato a Busco, Moretti realizza dalla lunetta, poi la tripla centrale di Labovic per il nuovo vantaggio messinese (37-38). Biordi dalla linea della carità riporta avanti Sala, ma dall’angolo Elia Sidoti sorpassa nuovamente. Il canestro di Arnaut chiude il primo tempo sul punteggio di 41-40 per i padroni di casa. I giallorossi rientrano in campo deciso: tripla di Labovic e jumper di Leo Di Dio (41-45), poi Moretti ribalta il punteggio con due triple e due liberi, il canestro di Fraga Perez vale il 52-45. Di Dio prova a ricucire, ma la tripla di Enihe ricaccia a -8 Messina.

Sì, tiene la Basket School in linea di galleggiamento, ma dall’altra parte del campo sono Moretti e Biordi a riportare in doppia cifra il vantaggio dei campani. Yeyap ruba e va a schiacciare, dopo il tecnico a Pippo Sidoti capitalizzato da Moretti, ancora Yeyap (2/2 ai liberi) e l’1/2 di Janic consentono ai peloritani di chiudere sul -7 alla penultima sirena (61-54) . Nel quarto finale, gli scolari cercano di rimanere incollati agli avversari, dopo il canestro di Cortese (63-54), Busco in penetrazione e Tartaglia su assist di Di Dio, riaprono la gara (63-58), quando mancano 6 minuti alla fine.

Messina non approfitta del momento ed Enihe la punisce con una tripla dall’angolo e poi con una penetrazione (68-58). Sala Consilina controlla il vantaggio, nonostante i tentativi di Buldo, che poi deve lasciare il campo per cinque falli e Leo Di Dio, che riporta la sua squadra sul -8. La tripla di Triassi mette il sigillo sulla vittoria dei salernitani. Finisce 75-64, Sala Consilina fa festa, Messina avrebbe potuto fare di più. S’interrompe così la striscia di vittorie della Basket School che domenica prossima ospiterà al PalaTracuzzi il Barcellona , ​​un altro derby da non perdere per gli appassionati della città dello Stretto.

Pallacanestro Sala Consilina – Scuola Basket Messina 75-64

Parziali : 30-22, 11-18 (41-40), 20-14 (61-54), 14-10

Pallacanestro Sala Consilina: Biordi 10, Cortese, 2 Sabatino, Erkmaa 8, Fraga Perez 10, Moretti 16, Arnaut 2, Durante, Triassi 16, Miljkovic, Campaiola, Enihe 11. Allenatore: Vincenzo Patrizio

Basket School Messina: Labovic 18, Di Dio 10, Alberini ne,, Tartaglia 8, Vujic 2, Buldo 6, Sidoti E. 2, Busco 7, Freni ne, Janic 1, Yeyap 10. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Giovanni Morra di San Giorgio a Cremano (NA) e Luca Leggiero di San Tammaro (CE)

Nota: Uscito per cinque falli Buldo