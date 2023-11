Barcellona P.G. perde 2 Istituti scolastici Comprensivi: “il sindaco Calabrò assente alla riunione decisiva”

StrettoWeb

“In un periodo storico nel quale si discute insistentemente di dimensionamento della rete scolastica, ci piacerebbe vedere maggiore interesse da parte di un’amministrazione comunale che peraltro è rappresentata dal suo Sindaco nella Conferenza Territoriale Scolastica. E invece, mentre Barcellona Pozzo di Gotto rischia di perdere due istituti comprensivi, il Sindaco pensa bene di assentarsi all’ultima riunione, tenutasi lo scorso 6 novembre, alla presenza di rappresentanti del Provveditorato, sindacati e dirigenti scolastici. Tutti i presenti hanno fatto emergere criticità messe a verbale, tutti meno che il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto che non ha partecipato alla riunione”. E’ quanto afferma in una nota il Gruppo Forza Italia Barcellona Pozzo di Gotto.

“Riteniamo che il nuovo dimensionamento della rete scolastica non possa intaccare il diritto allo studio dei ragazzi di Barcellona Pozzo di Gotto e chiediamo con forza che il primo cittadino faccia valere la sua carica in seno alla Conferenza Territoriale Scolastica, innanzitutto presenziando alle riunioni. La soppressione anche di un solo istituto comprensivo rappresenta una sconfitta per la città, a maggior ragione se la stessa dovesse interessare zone periferiche della stessa. Sull’argomento verrà presentata interrogazione consiliare”, conclude la nota.