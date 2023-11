“Avanti con il Ponte”, Salvini esalta il video di Wall Street Journal: “solo in Italia si dice no per ideologia”

StrettoWeb

Matteo Salvini esalta il documentario che il Wall Street Journal ha dedicato al Ponte sullo Stretto, per cui è il primo a battagliare da quando si è insediato nel nuovo Governo. “‘Un progetto imponente che potrebbe aiutare a risolvere uno dei problemi più grossi del Sud Italia collegando 5 milioni di persone dalla Sicilia al resto d’Italia, portando lavoro e crescita per le regioni meridionali’, racconta il Wall Street Journal in un lungo documentario”, scrive Salvini sui social.

“Un’opera strategica per il Mediterraneo e l’intero continente europeo che attira interesse e investimenti da tutto il mondo. Soltanto in Italia alcuni professionisti del NO ostinano ad opporsi per ideologia. Avanti con il Ponte sullo Stretto, nel nome dei SÌ“, aggiunge.