L’Accademia Nazionale dei Lincei ospiterà l’8ª edizione del Premio Roma | PROGRAMMA

Martedì 5 dicembre 2023, l’Accademia Nazionale dei Lincei ospiterà l’8° edizione del ‘Premio Roma allo sviluppo del Paese’. Nato nel 2015 da un’idea di Ercole Pietro Pellicanò, il Premio, che è di portata nazionale ed internazionale, viene assegnato ogni anno a “Personalità del mondo dell’economia, delle scienze, del sociale e della cultura, particolarmente distintesi per i contributi dati alla crescita ed al prestigio del Paese”. Il Premio, la cui ispirazione evocativa è di particolare attualità dopo la delusione della mancata assegnazione al nostro Paese dell’Expo 2030, vuole essere un appassionato e fiducioso tributo ad una città che, pur attraversando un periodo difficile della sua millenaria esistenza, continua ad essere, nell’immaginario collettivo, una realtà esaltante per cultura, per posizione storica al centro del mondo, per vocazione internazionale, per naturale ed antica bellezza

Il programma dell’edizione 2023, con le indicazioni dei vincitori, è il seguente:

ore 15:30 – Accrediti e welcome coffee

ore 16:00- Saluti d’apertura

Ercole P. Pellicanò

ore 16:00- Saluti d’apertura Ercole P. Pellicanò Introduzione

Salvatore Rossi, Presidente Tim

Premio Economia, Impresa e Sociale

Alberto Bombassei, Fondatore e Presidente Emerito Brembo Spa

laudatio

Innocenzo Cipolletta

Premio Scienza, Cultura e Arte

Elena Aprile, Docente di Fisica alla Columbia University

laudatio

Roberto Battiston, Premio Speciale

Francesco Rutelli, Presidente ANICA

laudatio

Luigi Zanda, Premio per la carriera

Ignazio Visco, già Governatore della Banca d’Italia

laudatio

Marcello Messori

ore 18:30

Chiusura

Il Premio è promosso dalla rivista Tempo Finanziario ed, ha visto, nelle edizioni precedenti, tra gli altri vincitori, alcune illustre personalità come il Premio Nobel Giorgio Parisi, Roberto Cingolani, Gigi Proietti, Emmanuele F.M. Emanuele, Vittorio Storaro, Francesco Starace, Renzo Arbore, Gian Maria Gros-Pietro.

La Giuria è così composta:

Presidente Marcello Messori Membri Ercole Pietro Pellicanò, ideatore e coordinatore, Giorgio Di Giorgio, Patrizia Grieco, Alberto Mantovani, Gaetano Miccichè, Enzo Moavero Milanesi, Beniamino Quintieri, Salvatore Rossi.

Comitato dei Garanti

Presidente Giuliano Amato Membri Innocenzo Cipolletta, Massimo Egidi, Franco Gallo.