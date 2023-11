Arrivano i rinforzi: il XIV Battaglione di Vibo Valentia sbarca nella Sibaritide

StrettoWeb

L’escalation criminale che sta interessando la Sibaritide, tra intimidazioni, auto a fuoco e minacce, ha compromesso la sicurezza dei cittadini i quali, anche grazie all’appello delle istituzioni locali, hanno chiesto più sicurezza. La prima risposta tangibile da parte dello Stato, dopo l’incontro in Prefettura a Cosenza, è stato l’invio di un dispiegamento del 14esimo battaglione di Vibo Valentia, noto anche come “Calabria”, parte integrante della sezione mobile Carabinieri. Si tratta quindi di un corpo militare altamente addestrato circa l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli uomo del battaglione sono arrivati ieri a Corigliano-Rossano e andranno a rimpolpare le già presenti forze dell’ordine per poter affrontare i vari pericoli e ripristinare così la legalità nella Sibaritide.