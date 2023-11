L’anno social dei Presidenti di Regione: chi è il governatore 2.0 del 2023?

StrettoWeb

La politica è una cosa seria e deve restare al passo con i tempi: bando quindi alle ciance ai comizi, agli incontri in piazza e nei bar per discutere di cosa ha fatto quello e cosa non ha fatto quell’altro. Anche la politica ormai, dal passaparola tra i signori che passeggiano con le mani dietro la schiena, viaggia veloce sui social. Una politica del tutto digital. immediata, che arriva dritta nelle case degli italiani e che permette di interagire in tempo reale.

Poste pertanto le basi di questa nuova realtà 2.0, l’agenzia “Arcadia”, mediante l’analisi dei dati dei social appartenenti al gruppo Meta, è riuscita quindi a fare un quadro, regione per regione, dei Presidenti social di questa nuova Italia tutta al digitale. Il quadro emerso finora, come riportato nel report annuale, è eterogeneo e mutevole.

“Eterogeneo perché gli indicatori utilizzati per misurare la capacità dei politici di mantenere viva l’attenzione dei follower, ci presenta classifiche dove a generare più coinvolgimento sono quelli eletti nelle ultime tornate. Ma anche mutevole perché “l’attenzione digitale della rete si è ripartita diversamente”. Il Presidente Luca Zaia, ad esempio, perde lo scettro di “Presidente Social”: mentre avanzano sempre più Sicilia e Calabria, con un occhio di riguardo per il Presidente Occhiuto.

Facebook premia i nuovi presidenti

Primeggiano i presidenti neoeletti nella fascia 2021-2023: il primo dato di cui tenere conto è sicuramente quello dell’engagement, ovvero il grado di coinvolgimento da parte del pubblico che segue le pagine ufficiali dei governatori. SI tiene, inoltre, conto di reazioni e commenti ai post ma anche con una crescita esponenziale di follower. In questo caso spiccano quindi Renato Schifani, Presidente della Sicilia, seguito poi dal Presidente della Calabria, Roberto Occhiuto. I due presidenti restano comunque ai vertici della classifica per ogni macroarea di Facebook, tranne per il numero di post quotidiani che vedono primeggiare il governatore Zaia.

Occhiuto e Schifani dominano anche su Instagram

Come per Facebook, i presidenti di Calabria e Sicilia vengono premiati sull’altro social del gruppo Meta, Instagram. I neoeletti si affiancano pertanto a grandi conferme, soprattutto nella crescita esponenziale dei follower, tra cui Zaia, Toti e De Luca. Menzione speciale per la post interaction, con Occhiuto al secondo posto e Schifani al terzo, mentre il governatore calabrese primeggia nella crescita dei follower con una percentuale incredibile, + 139%.

Caro, vecchio Twitter: ora X fa emergere i Presidenti delle regioni più piccole

Nel caso di X invece, ad essere premiati sono i Presidenti che non hanno avuto risultati eccellenti, in termini di elezioni: ad esempio, sul podio dei super-postatori si piazza il Presidente della Basilicata, Vito Bardi (7 post al giorno), mentre Zaia perde lo scettro con un numero minore di interazioni. Calabria e Sicilia invece, sembrano non amare molto la piattaforma social di Elon Musk: nonostante ciò, Occhiuto resta comunque nella top ten nella categoria “post interaction” – con Schifani al decimo posto – e in quella della crescita dei follower, piazzandosi al quarto posto.

TikTok: i Presidenti conquistano anche la Gen Z

Lo sdoganamento di TikTok, poco avvezzo alla politica nei primi anni di vita, è avvenuto nel 2021 con un serie di video esilaranti che hanno visto protagonista indiscusso Vincenzo De Luca, seguito poi da Luca Zaia, sempre tra i primi per quanto i numeri di post. Mentre per gli altri presidenti il social risulta un po’ ostico, Roberto Occhiuti invece se la cava alla grande con un secondo posto sia nella categoria “engagement” che in quella dei “post interaction”. Grande assente invece, Renato Schifani.

La Top 3

In conclusione, secondo l’analisi dei dati di Arcadia, ecco la top 3 dei Presidenti più social: al primo posto Eugenio Giani, a capo della Toscana, segue poi Vincenzo De Luca e, medaglia di bronzo per il nostro Roberto Occhiuto il quale, quatto quatto, entra di diritto tra i governatori più amati nel mondo digital.