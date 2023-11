Anche gli arbitri di Locri al 1° Memorial Giovanni Condemi, torneo di calcio a 5 per sostenere la Nuova Oncologia di Locri

StrettoWeb

Il Presidente della Sezione Arbitri di Locri Anselmo Scaramuzzino comunica la partecipazione degli arbitri locresi al “I° Memorial Giovanni Condemi”, torneo amatoriale misto di calcio a 5 rivolto a sostenere il progetto N.O.L.E. L’obiettivo prioritario del torneo solidale è di ridurre la mobilità passiva oncologica che costringe, ogni anno, centinaia di calabresi a lunghe ed estenuanti emigrazioni per questo tipo di prestazioni sanitarie. Con questa manifestazione si ambisce a dare impulso e rinforzare il sogno del progetto N.O.L.E. (Nuova Oncologia Locri Epizefiri), promosso e sostenuto anche dal compianto dr. Giovanni Condemi (responsabile del reparto fino alla prematura scomparsa) e della meritoria associazione “Angela Serra”. Progetto, che intende realizzare un polo strategico per il comparto sanitario oncologico reggino, che con circa 1.000 mq, servirà sia il versante jonico che, inevitabilmente, quello tirrenico e l’entroterra.

“Una sezione arbitri socialmente impegnata, come quella di Locri, può offrire programmi educativi e iniziative di formazione rivolte sia agli arbitri sia alla comunità, promuovendo la conoscenza delle regole del gioco, il ruolo dell’arbitro e il valore della partecipazione ad iniziative come queste. Partendo da questi presupposti, la splendida esperienza solidale promossa dall’Assessorato alle politiche Sociali del Comune di Siderno, unitamente al Sindaco Mariateresa Fragomeni e Vicesindaco Salvatore Pellegrino, non poteva che trovare il nostro fattivo sostegno”, ha dichiarato il Presidente della Sezione di Locri, Anselmo Scaramuzzino.

Quindi anche gli arbitri locresi, direttamente coinvolti in questa iniziativa e che sposano appieno, daranno il proprio contributo dirigendo le gare del torneo di beneficenza di Siderno.