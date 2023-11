Allerta Meteo, nel weekend arriva l’inverno: gelo, forte maltempo, vento da uragano e neve a bassa quota

StrettoWeb

Dal caldo anomalo al freddo precoce: oggi la temperatura ha superato i +22°C in molte località joniche di Calabria e Sicilia dove nei giorni scorsi la colonnina di mercurio era ancora oltre i +25°C, eppure nel weekend sta arrivando un’irruzione di gelo molto intenso che domenica porterà le temperature fino a +7°C sulle coste e non oltre i +13°C nelle massime come se fossimo nei giorni più freddi dell’inverno.

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi è stata accompagnata da un po’ di fresco ma neanche durante i rovesci di pioggia più intensi, nelle ore notturne, la temperatura è mai scesa sotto i +14°C nelle zone costiere. Nulla, insomma, di paragonabile alle temperature attese nel fine settimana. Sabato sarà ancora il maltempo a farla da padrone con forti piogge e temporali che colpiranno soprattutto il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con fenomeni molto violenti su cosentino, lametino e vibonese. Lungo la costa sono attesi grossi tornado. I temporali provocheranno nubifragi e grandinate.

Le temperature crolleranno sin dalla tarda mattinata e, in modo più significativo, nel pomeriggio con forti colpi di vento. La tramontana diventerà impetuosa in serata: soffierà con raffiche ad oltre 100km/h in tutta la Sicilia e su buona parte della Calabria, provocando gravi danni: è alto il rischio di alberi spezzati, crollati e sradicati. Il maltempo proseguirà anche domenica, ma soprattutto nel basso Tirreno, tra reggino, messinese e palermitano. Anche tra Costa Viola, Stretto di Messina e isole Eolie è alto il rischio di tornado. Le temperature saranno molto basse, tanto che la neve cadrà sui rilievi oltre gli 800 metri di quota. Proprio come in pieno inverno.

