Anche Agesci Calabria contro la violenza sulle donne: “scommettere sulla coeducazione”

“Si contano 106 donne uccise in Italia dal 1 Gennaio 2023 ad oggi, di cui 55 uccise da partner o ex partner. Una media di una ogni tre giorni. Non sono numeri o statistiche, ma nomi, volti, vite. Sono figlie, mamme, sorelle, amiche. Oggi, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, vogliamo ricordarle tutte. Non possiamo e non vogliamo cedere alla tentazione di credere che basti una giornata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne”.

“Come AGESCI scommettiamo, allora, oggi più che mai, sulla coeducazione come momento privilegiato per la maturazione affettiva e sociale della persona; siamo consapevoli dell’importanza di proporre ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze attività che valorizzino le loro differenze, che educhino alla relazione e al rispetto tra i sessi, all’apprezzarsi a vicenda, al riconoscersi portatori di doni e di valori, al motivarsi a sviluppare in sé quello che è carente rispetto all’altro. Costruiamo un futuro in cui non vedere più scarpette rosse gettate in terra, ma ai piedi di donne che possano continuare a danzare!”.