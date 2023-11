“Adolescenza e disagio giovanile”, tavolo di lavoro a Reggio Calabria

StrettoWeb

L’adolescenza è un periodo di cambiamento, transizione, passaggio

dall’età infantile a quella adulta, età di sperimentazione, spesso anche di

disagio giovanile più o meno acuto. È su queste riflessioni che l’Associazione Incontriamoci Sempre e L’Associazione Insieme per la

Disabilità ODV Coesione Internazionale hanno deciso programmare

giorno 4 novembre 2023 alle ore16:00, un tavolo di lavoro presso la

Stazione FS di Santa Caterina a Reggio Calabria, sede istituzionale dell’associazione Incontriamoci Sempre, per sviluppare in sinergia laboratori culturali per accompagnare il passaggio dall’adolescenza all’età adulta in maniera serena, consapevole e priva di traumi e comportamenti pericolosi come il consumo di alcol, droghe o comportamenti spericolati.