Addio ad Anna Kanakis, la Miss Italia messinese si è spenta a 61 anni

StrettoWeb

Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Anna Kanakis, la Miss Italia più giovane di sempre. Attrice, politica e scrittrice, ci lascia a soli 61 anni dopo una lunga malattia. Nata a Messina, da padre greco e madre siciliana, era entrata nel primato delle reginette di bellezza: il suo viso particolare e bellissimo le ha permesso di vincere la fascia di Miss Italia a soli 15 anni nel 1977, a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Nel 1981 partecipò invece a Miss Universo.

Entrò a far parte del mondo dello show business come modella poi, su consiglio di Tornatore, intraprese la carriera di attrice recitando in oltre 30 film e fiction per la TV. Nel 2010 debutta come scrittrice con il romanzo “Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand”. L’ultimo suo lavoro risale invece all’anno scorso, con il libro storico “Non giudicarmi”. A dare notizia della sua dipartita è stato il marito, Marco Merati Foscarini. I funerali dell’ex Miss Italia saranno celebrati il 24 Novembre a Roma.